Назван самый вредный напиток для тех, кому больше 50 лет

Опубликовано 29 июля 2024, 03:00
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Назван самый вредный напиток для тех, кому больше 50 летПостарайтесь от него отказаться
В последнее время становится всё более очевидным, что для более долгой и здоровой жизни нужно менять рацион. Некоторые напитки могут негативно сказаться на организме, особенно если их употреблять постоянно.
При умеренном употреблении можно пить почти любые напитки без вреда для здоровья. Но если вы пьёте что-то вредное каждый день, то это обязательно повлияет на организм.
Диетолог отметил, что в первую очередь нужно избегать сладких безалкогольных напитков. Они больше всего вредят тем, кому уже больше 50 лет.
Сладкие безалкогольные напитки не позволяют вам почувствовать себя более сытым. При этом с возрастом повышается риск возникновения резистентности к инсулину. Употребление очень сладких напитков связано также с ростом случаев диабета.
Если вы хотите, чтобы напиток давал вам ощущение сытости и удовлетворения, попробуйте пить молоко. Оно, как показало одно исследование, будет полезнее.
Источник:ИноСМИ
Автор:Валерия Филимонова