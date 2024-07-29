Фитнес и здоровье
Опубликовано 29 июля 2024, 03:00
1 мин.

Назван самый вредный напиток для тех, кому больше 50 лет

Постарайтесь от него отказаться
В последнее время становится всё более очевидным, что для более долгой и здоровой жизни нужно менять рацион. Некоторые напитки могут негативно сказаться на организме, особенно если их употреблять постоянно.
Назван самый вредный напиток для тех, кому больше 50 лет
© Healthline

При умеренном употреблении можно пить почти любые напитки без вреда для здоровья. Но если вы пьёте что-то вредное каждый день, то это обязательно повлияет на организм.

Диетолог отметил, что в первую очередь нужно избегать сладких безалкогольных напитков. Они больше всего вредят тем, кому уже больше 50 лет.

Назван самый вредный напиток для тех, кому больше 50 лет
© Depositphotos.com / belchonock

Сладкие безалкогольные напитки не позволяют вам почувствовать себя более сытым. При этом с возрастом повышается риск возникновения резистентности к инсулину. Употребление очень сладких напитков связано также с ростом случаев диабета.

Если вы хотите, чтобы напиток давал вам ощущение сытости и удовлетворения, попробуйте пить молоко. Оно, как показало одно исследование, будет полезнее.