Назван самый вредный напиток для тех, кому больше 50 лет

При умеренном употреблении можно пить почти любые напитки без вреда для здоровья. Но если вы пьёте что-то вредное каждый день, то это обязательно повлияет на организм.

Диетолог отметил, что в первую очередь нужно избегать сладких безалкогольных напитков. Они больше всего вредят тем, кому уже больше 50 лет.