Назван симптом деменции, который проявляется по ночам

Некоторые признаки старческого слабоумия заметны сильнее. Это может быть утрата интереса человека к вещам, которыми он раньше был увлечён.

Наиболее же известные симптомы деменции связаны с памятью. Среди них — усиливающаяся забывчивость, потеря ориентации в знакомых местах, сложности с запоминанием новой информации.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.