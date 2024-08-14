Назван симптом деменции, который проявляется по ночам

Опубликовано 14 августа 2024, 21:00
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Назван симптом деменции, который проявляется по ночамИ это потеря ориентации во времени и пространстве
Организация Dementia UK утверждает, что один симптом, возникающий ночью, может сигнализировать о старческом слабоумии. Очень важно заметить это как можно раньше.
Специалисты Dementia UK отмечают, что один из симптомов деменции — это проблемы с ориентацией во времени и пространстве. К примеру, человек может проснуться ночью и отправиться на работу, хотя он давно уже вышел на пенсию.
Некоторые признаки старческого слабоумия заметны сильнее. Это может быть утрата интереса человека к вещам, которыми он раньше был увлечён.
Наиболее же известные симптомы деменции связаны с памятью. Среди них — усиливающаяся забывчивость, потеря ориентации в знакомых местах, сложности с запоминанием новой информации.
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