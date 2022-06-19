Назван симптом оспы обезьян, который возникает раньше остальных

При этом данная сыпь формируется в несколько этапов. Это плоские пустулы (гнойнички), которые затем превращаются в волдыри с гноем. После этого они покрываются корками и отваливаются.

Обычно возникает такая сыпь на лице. Далее она переходит на любую часть тела, в том числе гениталии, перигенитальная область, рот.

Специалист добавляет, что человек остаётся заразным до тех пор, пока у него не отпадут все корочки. Также некоторые эксперты советуют пользоваться презервативами ещё в течение восьми недель после этого.

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