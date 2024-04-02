Назван способ приучить детей есть здоровую пищу

Привести это может к тому, что сами родители будут питаться вредной едой, как и их дети, если они станут брать пищу из тарелки своих родителей. Также это в принципе нельзя назвать хорошим примером здорового питания.

Чтобы это изменить, учёные предлагают побудить родителей думать о еде, которую они выбирают, как о своей собственной, а не как о запасном варианте для детей. Результаты эксперимента показали, что это повышает на треть шанс того, что родитель возьмёт себе полезные блюда.

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