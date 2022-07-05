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Назван тропический фрукт, снижающий сахар в крови

Причём помогает он людям с лишним весом
Ожирение считается одной из причин развития сахарного диабета. Однако согласно исследованиям, помочь поддерживать уровень глюкозы в норме может манго.
Назван тропический фрукт, снижающий сахар в крови

Известно, что диета, в которую входит множество овощей и фруктов, может действительно помочь диабетикам. Кроме того, благодаря исследованию, опубликованном в журнале British Journal of Nutrition, оказалось, что полезен в этом плане и манго. В ходе этого эксперимента учёные проанализировали, как манго влияет на показатели сахара в крови у грызунов.

Эксперты давали мышам, которые ели много жирной пищи, пищевые добавки из мякоти манго. Затем они сравнили результаты с эффектами от приёма лекарств, влияющих на липиды и уровень сахара в крови.

Назван тропический фрукт, снижающий сахар в крови

Выяснилось, что после включения в рацион манго у животных улучшилась толерантность к глюкозе, липидный профиль, а также уменьшилось количество жира.

Результаты эти были также подтверждены и на людях. Участвовали в этом исследовании два взрослых человека. Им каждый день в течение 12 недель давали 10 граммов манго.

Другое исследование, где испытуемые ежедневно 42 дня подряд ели манго, показало, что у участников снизилось давление.

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