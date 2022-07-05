Назван тропический фрукт, снижающий сахар в крови

Выяснилось, что после включения в рацион манго у животных улучшилась толерантность к глюкозе, липидный профиль, а также уменьшилось количество жира.

Результаты эти были также подтверждены и на людях. Участвовали в этом исследовании два взрослых человека. Им каждый день в течение 12 недель давали 10 граммов манго.

Другое исследование, где испытуемые ежедневно 42 дня подряд ели манго, показало, что у участников снизилось давление.

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