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Назван удивительный побочный эффект высокого давления

Об этом говорится в научных работах
По словам доктора Рахула Аггарвала, кардиолога Медицинского центра Палм-Бич-Гарденс, если не обращать внимание на повышенное кровяное давление, то оно может привести к инсульту, инфаркту, износу кровеносных сосудов, повреждению почек. Кроме этого, как показывают исследования, есть ещё одна болезнь, связанная с высоким давлением.
Назван удивительный побочный эффект высокого давления

Группа исследователей вместе с Кристианом Бенедиктом, адъюнкт-профессором факультета неврологии Университета Упсалы, в течение 24 лет наблюдала за 1 тысячей шведских мужчин пожилого возраста. Оказалось, что вероятность развития деменции в 1,64 раза выше у тех мужчин, у которых ночью давление становилось высоким, по сравнению с теми, у которых оно находилось в пределах нормы.

Назван удивительный побочный эффект высокого давления

Кроме того, как отмечает Общество Альцгеймера, длительные исследования показали, что повышенное давление у людей среднего возраста - это главный фактор, повышающий риск развития у них деменции в старости, особенно сосудистой деменции.

В 2013 году эксперты обнаружили, что пожилые, страдающие гипертонией, чаще имеют биомаркеры болезни Альцгеймера.

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