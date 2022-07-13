Назван удивительный побочный эффект высокого давления

Назван удивительный побочный эффект высокого давленияОб этом говорится в научных работах
Группа исследователей вместе с Кристианом Бенедиктом, адъюнкт-профессором факультета неврологии Университета Упсалы, в течение 24 лет наблюдала за 1 тысячей шведских мужчин пожилого возраста. Оказалось, что вероятность развития деменции в 1,64 раза выше у тех мужчин, у которых ночью давление становилось высоким, по сравнению с теми, у которых оно находилось в пределах нормы.
Кроме того, как отмечает Общество Альцгеймера, длительные исследования показали, что повышенное давление у людей среднего возраста - это главный фактор, повышающий риск развития у них деменции в старости, особенно сосудистой деменции.
В 2013 году эксперты обнаружили, что пожилые, страдающие гипертонией, чаще имеют биомаркеры болезни Альцгеймера.
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