Назван удивительный побочный эффект высокого давления

Кроме того, как отмечает Общество Альцгеймера, длительные исследования показали, что повышенное давление у людей среднего возраста - это главный фактор, повышающий риск развития у них деменции в старости, особенно сосудистой деменции.

В 2013 году эксперты обнаружили, что пожилые, страдающие гипертонией, чаще имеют биомаркеры болезни Альцгеймера.

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