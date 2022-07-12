Назван важный фактор, который приводит к развитию сахарного диабета

Что снизить влияние стресса на организм, можно время от времени выполнять три простых упражнения. Первое заключается в том, чтобы вдыхать воздух через нос, а выдыхать - через рот.

Во время выполнения второго нужно найти взглядом вокруг себя четыре предмета, в которым вы можете прикоснуться, три звука, которые вы слышите, два приятных запаха. После этого необходимо сосредоточиться на одной своей эмоции.

Третье упражнение представляет собой любую физическую активность. Это может быть простая прогулка, бег, фитнес и пр.

Показатели сахара в крови специалист советует проверять один раз в год.