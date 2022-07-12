Назван важный фактор, который приводит к развитию сахарного диабета

Назван важный фактор, который приводит к развитию сахарного диабетаОб этом предупредили врачи
Марьяна Климцив, семейный врач и лидер команды «Охотники за диабетом» во Львовской области, подчёркивает, что острый стресс сильно влияет не только на психическое, но и на физическое здоровье человека.
Особенно опасно быть в постоянном стрессе тем, кто находится в группе риска развития диабета. В таком состоянии в организме вырабатываются гормоны адреналин и кортизол, которые повышают уровень глюкозы в крови и снижают чувствительность клеток к инсулину. Помимо этого, инсулина в принципе начинает производиться меньше.
Что снизить влияние стресса на организм, можно время от времени выполнять три простых упражнения. Первое заключается в том, чтобы вдыхать воздух через нос, а выдыхать - через рот.
Во время выполнения второго нужно найти взглядом вокруг себя четыре предмета, в которым вы можете прикоснуться, три звука, которые вы слышите, два приятных запаха. После этого необходимо сосредоточиться на одной своей эмоции.
Третье упражнение представляет собой любую физическую активность. Это может быть простая прогулка, бег, фитнес и пр.
Показатели сахара в крови специалист советует проверять один раз в год.