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Назван вид чая, укрепляющий здоровье сердца и защищающий от рака

О нём сообщает Food News
Чай ройбуш (ройбос) имеет множество положительных для человеческого организма свойств и к тому же не содержит теина, кофеина. Также он абсолютно безопасен для всех (то есть не имеет противопоказаний). Подробнее о напитке - в статье.
Назван вид чая, укрепляющий здоровье сердца и защищающий от рака

Ройбуш (ройбос) представляет собой напиток красного цвета. В нём совершенно нет кофеина. Кроме того, он богат антиоксидантами, содержит витамин С.

Благодаря антиоксидантам такой чай уменьшает вероятность развития у человека сердечно-сосудистых заболеваний, рака. Положительное влияние напиток оказывает и на давление, то есть снижает его в течение получаса или часа после употребления.

Назван вид чая, укрепляющий здоровье сердца и защищающий от рака

Согласно научным исследованиям, ройбуш способен снизить «плохой» холестерин и повысить «хороший». Причём именно у людей, имеющих лишний вес и высокую вероятность развития болезней сердца.

Ещё варианты использования продукта - как увлажняющий крем, ополаскиватель для лица. Применяется такой чай для лечения угревой сыпи, для поддержания волос в хорошем состоянии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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