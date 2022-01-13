Назван вид чая, укрепляющий здоровье сердца и защищающий от рака

Ройбуш (ройбос) представляет собой напиток красного цвета. В нём совершенно нет кофеина. Кроме того, он богат антиоксидантами, содержит витамин С.

Благодаря антиоксидантам такой чай уменьшает вероятность развития у человека сердечно-сосудистых заболеваний, рака. Положительное влияние напиток оказывает и на давление, то есть снижает его в течение получаса или часа после употребления.