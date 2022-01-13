Назван вид чая, укрепляющий здоровье сердца и защищающий от рака

Назван вид чая, укрепляющий здоровье сердца и защищающий от ракаО нём сообщает Food News
Ройбуш (ройбос) представляет собой напиток красного цвета. В нём совершенно нет кофеина. Кроме того, он богат антиоксидантами, содержит витамин С.
Благодаря антиоксидантам такой чай уменьшает вероятность развития у человека сердечно-сосудистых заболеваний, рака. Положительное влияние напиток оказывает и на давление, то есть снижает его в течение получаса или часа после употребления.
Согласно научным исследованиям, ройбуш способен снизить «плохой» холестерин и повысить «хороший». Причём именно у людей, имеющих лишний вес и высокую вероятность развития болезней сердца.
Ещё варианты использования продукта - как увлажняющий крем, ополаскиватель для лица. Применяется такой чай для лечения угревой сыпи, для поддержания волос в хорошем состоянии.
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