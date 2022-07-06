Назван вид пива, который ускоряет старение организма

От него лучше отказаться даже в жаркий день

Вообще выпить холодное пиво в жару бывает приятно. Однако, по словам диетолога и официального представителя Национальной академии питания и диетологии Роксаны Эхсани, это всё же не лучший напиток. Дело в том, что он лишь обезвоживает организм. Тем не менее есть вид пива, который особенно вредит вашему здоровью и ускоряет процесс старения.