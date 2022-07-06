Назван вид пива, который ускоряет старение организма

Назван вид пива, который ускоряет старение организмаОт него лучше отказаться даже в жаркий день
Эксперт по питанию Роксана Эхсани отмечает, что худшим видом пива для тех, кто хочет сохранить молодость, считается пиво, которое смешано с другими источниками сахара. Например, это может быть пиво, смешанное с лимонадом.
Эхсани добавляет, что такой напиток отличается высокой калорийностью. Кроме того, в нём очень много сахара и этот вид пива нельзя назвать питательным. Поэтому специалист рекомендует покупать подобные напитки как можно реже.
Диетолог рассказала также, что из-за напитков, содержащих много сахара, может усугубиться обезвоживание организма. Связано это с тем, что в таком случае человек будет часто ходить в туалет.
В качестве альтернативы Эхсани предлагает взять светлое пиво. При этом специалист подчёркивает, что пить пиво нужно в умеренных количествах.
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