Назван вид шоколада, положительно влияющий на здоровье кишечника

Назван вид шоколада, положительно влияющий на здоровье кишечникаО нём рассказало американское издание Eat this, not that
Учёные определили, что тёмный шоколад не только улучшает настроение, но и положительно сказывается на микрофлоре кишечника. Вообще наличие связи между эмоциональным состоянием и здоровьем кишечника подтверждают многие научные труды.
Для того чтобы кишечник оставался здоровым, рацион должен содержать достаточное количество пищи, богатой пребиотиками и пробиотиками. Подобные продукты с пребиотиками имеют в своём составе живые полезные бактерии и дрожжи. Последние положительно сказываются на состоянии кишечника и на пищеварении.
Тёмный шоколад - это пребиотик для кишечника. Этот вид шоколада содержит много клетчатки: в одной плитке (100 г) с 70-85 % какао - 11 г клетчатки. Причём чем больше какао в шоколаде, тем, соответственно, больше и клетчатки и пребиотиков.
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