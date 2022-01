Назван вид шоколада, положительно влияющий на здоровье кишечника

О нём рассказало американское издание Eat this, not that

Научные исследования доказывают, что шоколад крайне полезен для поддержания кишечника в здоровом состоянии. И это ещё не всё. Данный продукт также улучшает настроение. Подробнее - в статье.