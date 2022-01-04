Назван вид шоколада, положительно влияющий на здоровье кишечника

Учёные определили, что тёмный шоколад не только улучшает настроение, но и положительно сказывается на микрофлоре кишечника. Вообще наличие связи между эмоциональным состоянием и здоровьем кишечника подтверждают многие научные труды.

Для того чтобы кишечник оставался здоровым, рацион должен содержать достаточное количество пищи, богатой пребиотиками и пробиотиками. Подобные продукты с пребиотиками имеют в своём составе живые полезные бактерии и дрожжи. Последние положительно сказываются на состоянии кишечника и на пищеварении.