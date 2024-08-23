Назван возраст, в котором у мужчин возникают проблемы с зачатием

Назван возраст, в котором у мужчин возникают проблемы с зачатиемДа, у них тоже есть свои биологические часы
В рамках одного исследования специалисты сравнили данные по более чем 46 миллионам родов в Соединенных Штатах в период с 2011 по 2022 год. Учитывались отцы в возрасте 30 лет и 50 лет.
Оказалось, что каждое 10-летнее увеличение возраста отца было связано с увеличением числа осложнений у ребёнка. По сравнению с парами, в которых отцу было 30−39 лет, в парах, где отцу 50, на 16% был повышен риск преждевременных родов, на 14% - вероятность низкого веса при рождении, на 13% - риск возникновения гестационного диабета. 50-летние чаще прибегали к вспомогательным репродуктивным технологиям, включая ЭКО, для зачатия.
Примерно с 40 лет у мужчин наблюдается заметное снижение качества спермы. Из-за этого женщине требуется больше времени, чтобы забеременеть.
Результаты одной работы показали, что у женщин с партнёрами-мужчинами 45 лет и старше почти в пять раз чаще уходило больше года на то, чтобы у них произошла беременность. Более ¾ (76,8%) мужчин в возрасте до 25 лет оплодотворяли своих партнёрш в течение шести месяцев по сравнению с чуть более половиной (52,9%) мужчин старше 45 лет.
Кроме того, партнёрши мужчин старшего возраста (45+) чаще сталкиваются с выкидышами. Вероятность это по сравнению с парами, где мужчине от 25 до 29 лет, была на 43% больше.
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