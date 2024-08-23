Назван возраст, в котором у мужчин возникают проблемы с зачатием

Примерно с 40 лет у мужчин наблюдается заметное снижение качества спермы. Из-за этого женщине требуется больше времени, чтобы забеременеть.

Результаты одной работы показали, что у женщин с партнёрами-мужчинами 45 лет и старше почти в пять раз чаще уходило больше года на то, чтобы у них произошла беременность. Более ¾ (76,8%) мужчин в возрасте до 25 лет оплодотворяли своих партнёрш в течение шести месяцев по сравнению с чуть более половиной (52,9%) мужчин старше 45 лет.

Кроме того, партнёрши мужчин старшего возраста (45+) чаще сталкиваются с выкидышами. Вероятность это по сравнению с парами, где мужчине от 25 до 29 лет, была на 43% больше.

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