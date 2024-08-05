Назван вред для здоровья при поедании большого количества яиц

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует в день есть всего одно яйцо. При этом согласно данным Mayo Clinic Health System большинство здоровых людей могут съедать до семи яиц в неделю без ущерба для сердца.

Одно исследование, проведённое в 2018 году, также показало, что употребление в неделю до 12 яиц в течение трёх месяцев не повлияло на факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у людей с преддиабетом и диабетом 2 типа. Правда, участники также придерживались диеты для снижения веса.

Вот пять побочных эффектов употребления слишком большого количества яиц.

Повышение уровня холестерина. Яйца содержат много холестерина: около 190 мг при суточной норме в 300 мг. Поэтому если вы станете есть несколько штук в день, то легко превысите эту норму.

Повышение риска возникновения сердечных заболеваний. Исследование 2019 года связало употребление более 300 мг холестерина в сутки с повышением вероятности развития болезней сердца и сосудов на 17% и риска смерти на 18%. К похожему выводу пришли учёные в ходе другого исследования 2022 года.

Набор веса. Если вы вместе с яйцами едите жирную колбасу, драники, сладкие блины, кофе со сливками, то вы можете легко набрать лишние килограммы.