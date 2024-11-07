Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 ноября 2024, 13:30
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Названа главная привычка, от которой нужно избавиться для уменьшения жира на животе

Об этом важно знать
Жир в области живота также называют висцеральным жиром. Он вырабатывает воспалительные белки, которые повышают риск возникновения болезней сердца, диабета, неалкогольной жировой болезни печени и некоторых видов рака.
Названа главная привычка, от которой нужно избавиться для уменьшения жира на животе
© Cleveland HeartLab, Inc.

Сидячий образ жизни — это главная привычка, которая мешает вам избавиться от жира на животе. Исследования показывают, что увеличение физической активности — один из лучших способов остановить прогрессирование заболеваний, вызванных избытком жира в организме.

Эрин Палински-Уэйд, зарегистрированный диетолог, говорит, что, больше двигаясь, можно нарастить мышцы. Это помогает ускорить общий метаболизм.

Названа главная привычка, от которой нужно избавиться для уменьшения жира на животе
© Getty Images

Также движение усиливает метаболизм жиров, регулирует уровень инсулина. Это помогает организму более эффективно сжигать накопленный жир.

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