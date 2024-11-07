Названа главная привычка, от которой нужно избавиться для уменьшения жира на животе

Сидячий образ жизни — это главная привычка, которая мешает вам избавиться от жира на животе. Исследования показывают, что увеличение физической активности — один из лучших способов остановить прогрессирование заболеваний, вызванных избытком жира в организме.

Эрин Палински-Уэйд, зарегистрированный диетолог, говорит, что, больше двигаясь, можно нарастить мышцы. Это помогает ускорить общий метаболизм.