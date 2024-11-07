Названа главная привычка, от которой нужно избавиться для уменьшения жира на животе

Опубликовано 07 ноября 2024, 13:301 мин.
Названа главная привычка, от которой нужно избавиться для уменьшения жира на животеОб этом важно знать
Жир в области живота также называют висцеральным жиром. Он вырабатывает воспалительные белки, которые повышают риск возникновения болезней сердца, диабета, неалкогольной жировой болезни печени и некоторых видов рака.
Сидячий образ жизни — это главная привычка, которая мешает вам избавиться от жира на животе. Исследования показывают, что увеличение физической активности — один из лучших способов остановить прогрессирование заболеваний, вызванных избытком жира в организме.
Эрин Палински-Уэйд, зарегистрированный диетолог, говорит, что, больше двигаясь, можно нарастить мышцы. Это помогает ускорить общий метаболизм.
Также движение усиливает метаболизм жиров, регулирует уровень инсулина. Это помогает организму более эффективно сжигать накопленный жир.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.