Названа главная привычка, от которой нужно избавиться при раздражении кишечника

Названа главная привычка, от которой нужно избавиться при раздражении кишечникаОб этом рассказали диетологи
Синдром раздражённого кишечника (СРК) представляет собой желудочно-кишечное расстройство, которое поражает толстый кишечник. Оно имеет множество симптомов, включая боль в животе, спазмы, вздутие живота, газы, запор, диарею. Их тяжесть может варьироваться от человека к человеку.
Одна из наиболее распространённых ошибок людей с СРК — это слишком сильное ограничение своего рациона. Эта привычка может ухудшить состояние в долгосрочной перспективе.
Также многие исключают целые группы продуктов. Это тоже ошибка. Да, это может дать временное облегчение, но потом приведёт к большей чувствительности кишечника, дефициту питательных веществ, снижению общего качества жизни. Также это способствует возникновению стресса и беспокойства, которые связаны с едой.
Вместо этого, по словам Бонни Рони, сертифицированного диетолога, владелицы Diet Culture Rebel, нужно избегать или ограничивать потребление только уникальных пищевых триггеров. Поможет в этом их временное исключение из рациона, а затем добавление.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.