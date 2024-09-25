Названа главная привычка, от которой нужно избавиться при раздражении кишечника

Также многие исключают целые группы продуктов. Это тоже ошибка. Да, это может дать временное облегчение, но потом приведёт к большей чувствительности кишечника, дефициту питательных веществ, снижению общего качества жизни. Также это способствует возникновению стресса и беспокойства, которые связаны с едой.

Вместо этого, по словам Бонни Рони, сертифицированного диетолога, владелицы Diet Culture Rebel, нужно избегать или ограничивать потребление только уникальных пищевых триггеров. Поможет в этом их временное исключение из рациона, а затем добавление.

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