Названа лучшая белковая закуска при похудении

Для ещё более сытного перекуса диетологи советуют есть греческий йогурт со свежими фруктами и полезными жирами (рублеными орехами, семенами или каплей орехового масла).

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