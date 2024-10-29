Названа лучшая закуска для улучшения здоровья мозга

Лучшая закуска для поддержания мозга в хорошем состоянии — это чернично-лимонные энергетические шарики. Они удовлетворят тягу к сладкому и дадут вам омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты, клетчатку.

Жирные кислоты в грецких орехах, как показывают исследования, улучшают способность мозга усваивать глюкозу. Эта способность часто ухудшается раньше, чем память. Также эти орехи поддерживают структуру мозга, уменьшают воспаление, могут улучшить когнитивные функции.

Антиоксиданты в чернике предотвращают воспаление, разрушающее мозг. При этом в сушёной дикой чернике антиоксидантов в два раза больше, чем в обычной.

Энергетические шарики также содержат овёс с большим количеством клетчатки. Она положительно влияет на кишечник, полезна для сердца.

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