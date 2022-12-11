Названа неожиданная причина бессонницы

Сафие Арык, эксперт по эндокринологии и метаболическим заболеваниям, отмечает, что проблемы со сном могут возникать из-за недостатка определённых витаминов. Причём это характерно как для взрослых, так и для детей.

Ключевую роль при бессоннице могут играть витамины В2, В6, В12 и D. Если их не хватает, то появляются проблемы со сном. Особенно часто такое возникает при дефиците витамина D. Связано это с тем, что данный витамин оказывает влияние на части мозга, участвующие в производстве мелатонина.