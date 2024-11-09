Названа причина, по которой у вас могут не складываться романтические отношения

Исследования показывают, что материализм (восприятие денег и имущества как путей к самоуважению и счастью) плохо влияет на межличностные отношения в разных культурах. Особенно заметно это у молодых людей.

Согласно научным данным, погоня за финансовым успехом и дорогими брендами влияет на то, как мы тратим деньги, и на наше время. Когда мы просматриваем сайты с каталогами и работаем, чтобы купить вещи, у нас остаётся меньше времени на общение с другими.

Недавнее исследование продемонстрировало, что частично одиночество молодёжи связано с неудовлетворённостью отношениями и с конфликтами. Если люди тянутся к блестящим предметам роскоши, они склонны ожидать, что близкие им люди будут исключительными и будут работать больше, чем среднестатистический человек. Это происходит потому, что люди сосредоточены на внешности и исключительности и судят по ним о ценности окружающих.