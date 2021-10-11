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Названа причина, почему люди не худеют даже с диетой и спортом

Во всём виноват стресс
Турецкое издание Sabah объяснило, какой фактор препятствует похудению. Им, по мнению психолога Тугче Денизгиль Эвре, является стресс.
Названа причина, почему люди не худеют даже с диетой и спортом

По словам специалиста, крайне важно во время похудения уметь контролировать стресс и справляться с ним. В противном случае всё это может привести к хроническому стрессу, а вместе с тем и к расстройствам ЖКТ, проблемам с пищеварениям, снижению социальной активности, головным болям и другим неприятным симптомам.

Названа причина, почему люди не худеют даже с диетой и спортом

При этом Тугче Денизгиль Эвре подчёркивает, что из-за постоянного нахождения дома при хроническом стрессе худеющий может чаще, чем обычно, тянуться к еде. "Через некоторое время, когда вес начинает увеличиваться, еда становится источником стресса, и ситуация приобретает непреодолимый характер. Умение получать удовольствие от жизни, вместо того чтобы получать удовольствие от еды в попытке справиться со стрессом, является одним из важных факторов решения проблем с весом", - добавляет эксперт.