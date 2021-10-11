Названа причина, почему люди не худеют даже с диетой и спортом

При этом Тугче Денизгиль Эвре подчёркивает, что из-за постоянного нахождения дома при хроническом стрессе худеющий может чаще, чем обычно, тянуться к еде. "Через некоторое время, когда вес начинает увеличиваться, еда становится источником стресса, и ситуация приобретает непреодолимый характер. Умение получать удовольствие от жизни, вместо того чтобы получать удовольствие от еды в попытке справиться со стрессом, является одним из важных факторов решения проблем с весом", - добавляет эксперт.