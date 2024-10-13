Названа привычка, которая снижает риск возникновения деменции

В ходе одной работы у людей, которые занимались различными физическими упражнениями, через год наблюдалось снижение жёсткости кровеносных сосудов в шее и увеличение притока крови к мозгу по сравнению с теми, у кого была только растяжка.

Другие исследования подтверждают эти результаты. Например, обзор научных работ показал, что физическая активность была связана с 20%-ным снижением заболеваемости деменцией любой причины и 14%-ным снижением риска возникновения болезни Альцгеймера. В рамках другого обзора выяснилось, что существует небольшая, но значимая связь между более высокими уровнями физической активности и лучшими когнитивными способностями в более позднем возрасте.

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