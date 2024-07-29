Названа самая эффективная тренировка по ходьбе для похудения

Ходьба — это одно из самых недооценённых упражнений для похудения. Она подходит для любого уровня подготовки, эффективна для ускорения обмена веществ, малотравматична.

При быстрой ходьбе калории сжигаются лучше. Также известно, что ходьба не так вредит суставам, как бег или высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT). Это снижает риск получения травм.

Кроме того, ходьба улучшает настроение и повышает уровень энергии. Она высвобождает эндорфины, которые улучшают сон и общее психическое благополучие.