Названа самая недооценённая пища с высоким содержанием белка

Тофу — малоизвестный и недооценённый источник белка. Он даёт полноценный белок, то есть все девять незаменимых аминокислот.

Порция твёрдого тофу (85 г) содержит в зависимости от марки около 7 г белка. Это сопоставимо с тем, что можно получить из одного большого яйца или 28 г рыбы.

Вот несколько причин, по которым вам стоит есть больше тофу.

Он укрепляет кости. Обычно порция в 85 г тофу даёт 15% суточной нормы кальция. Исследования также показывают, что тофу и другие белки на основе сои могут играть определённую роль в снижении риска возникновения остеопороза у женщин в менопаузу.

Он поддерживает здоровье сердца. Тофу помогает снизить вероятность развития диабета 2 типа, сердечных заболеваний. Для этого достаточно потреблять 28 г этого продукта в день (тогда риск возникновения болезней сердца уменьшится на 18%).