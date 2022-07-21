Названа самая полезная для печени ягода

Названа самая полезная для печени ягодаОна может предотвратить воспаление
Жировая болезнь печени встречается и у тех, кто не пьёт алкоголь. Клиника Майо отмечает, что это заболевание считается одной из главных причин смерти во всех странах мира. Также оно в дальнейшем может привести к циррозу печени.
Чтобы предотвратить развитие неалкогольной жировой болезни печени, нужно следить за состоянием этого органа. Помочь в этом могут и некоторые продукты.
Например, черника считается лучшей ягодой для здоровья печени. В дикой чернике содержится много антоцианов, говорит диетолог Лорен Манакер. Научные исследования показывают, что эти вещества препятствуют окислительному стрессу и уменьшают воспаление в печени.
Чем насыщеннее у фрукта или ягоды цвет, тем больше антоцианов он содержит. Помимо черники, такие антиоксиданты можно найти в ежевике, малине, смородине, клюкве, клубнике.
При этом нужно помнить, что чрезмерное количество фруктов и ягод тоже может навредить печени. Поэтому есть чернику нужно в умеренных дозах.
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