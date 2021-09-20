Названа самая странная, но действенная диета

Многие знаменитости сейчас начинают питаться несколько странным образом - ориентируясь на лунный календарь. Так поступает, например, Мадонна. Подобная система питания предполагает, что существуют периоды, когда определённые продукты питания будут способствовать очищению организма и похудению.

Например, считается, что при полной луне нельзя вообще ничего есть целый день - только пить воду и соки. При убывающей луне следует отказаться только от жирных и "вредных" продуктов. При растущей - пить больше воды и есть в два раза меньше пищи.

Вообще к тем продуктам, которые можно есть во время этой диеты, относятся молоко и нежирные молочные продукты, чёрный хлеб, жареное мясо птицы, орехи (по утрам, в ограниченном количестве), тушёные овощи. Также запрещено что-либо есть после 18 часов, хотя соки без добавления сахара и вода могут употребляться.