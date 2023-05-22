Названа самая здоровая диета, которая поможет сбросить вес

Благодаря такой диете вы сможете очистить почки. Всё потому, что в арбузе и дыне содержится много воды и калия. Также эти продукты обладают антисептическими свойствами.

Арбузно-дынная диета поможет вам сконцентрироваться. Кроме того, вы улучшите здоровье кожи. Антиоксиданты, витамины, минералы, воды в дыне и арбузе защищают кожу от солнечных лучей и от образования морщин.

В дыне и арбузе содержится много клетчатки и мало калорий. Поэтому вы с лёгкостью сбросите вес.

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