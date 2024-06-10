Названа смесь продуктов, которая снимет усталость

Комбинация мёда и соли может благотворно повлиять на организм, решить проблемы со сном, избавить от усталости. Для этого перед сном полезно съедать одну столовую ложку смеси мёда и гималайской соли.

Для создания полезного средства смешайте чайную ложку гималайской соли и пять чайных ложек мёда. Мёд снизит уровень орексина в мозге. Это вещество отвечает за бодрствование.