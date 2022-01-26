Названа специя для защиты от диабета и других болезней

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Названа специя для защиты от диабета и других болезнейО ней пишет издание Türkiye
Долгое время гвоздика считалась лекарством от многих заболеваний. Сегодня о её полезных свойствах также нередко говорят специалисты. Подробнее - в статье.
Эксперты утверждают, что если ежедневно жевать по два бутончика гвоздики, то это хорошо скажется на здоровье. Можно употреблять такую специю и в измельчённом виде.
В любом случае гвоздика окажет положительное влияние на организм. Всего автор перечисляет восемь свойств пряности.
- Лечит болезни, связанные с дыхательной системой. Такой эффект оказывает разжёвывание двух бутончиков в день. Кроме того, приправа способна избавить от отёка и раздражения горла.
- Облегчает зубную боль. Для этого рекомендуется прижать гвоздику на некоторое время к зубу.
- Поддерживает оптимальный уровень глюкозы в крови. Кроме этого, гвоздика обеспечивает организм энергией, поддерживает его в тонусе.
- Избавляет от тошноты. Поэтому эксперты советуют перед путешествием на машине пожевать пряность.
- Препятствует возникновению проблем с пищеварением. Также при употреблении гвоздики человек перестаёт страдать от запоров.
- Уменьшает тягу к никотину. Для этого нужно регулярно жевать гвоздику.
- Уменьшает головную боль.
- Оказывает успокаивающее воздействие на организм. Ещё специя помогает при депрессии, стрессе.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: ИноСМИ