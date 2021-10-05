Названа вакцина от COVID-19, которой будут прививать подростков

Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл также подчеркнул: "В целом мы считаем правильным выбрать вакцину, о которой мы знаем больше всего и которая наиболее хорошо зарекомендовала себя, когда речь идёт о вакцинации подростков в возрасте от 12 до 15 лет".

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