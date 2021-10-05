Названа вакцина от COVID-19, которой будут прививать подростков

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Названа вакцина от COVID-19, которой будут прививать подростковПрепарат будут использовать в Швеции
Издание "Лайф" рассказало, какая вакцина, согласно результатам исследований, лучше всего подходит для вакцинации подростков 12-15 лет.
Управление здравоохранения Швеции, пишет "Лайф", поделилось рекомендациями по вакцинации детей от COVID-19. Представители ведомства заявили о безопасности и эффективности препарата Pfizer/BioNtech для подростков от 12 до 15 лет. Именно его посоветовали применять в ходе вакцинации.
Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл также подчеркнул: "В целом мы считаем правильным выбрать вакцину, о которой мы знаем больше всего и которая наиболее хорошо зарекомендовала себя, когда речь идёт о вакцинации подростков в возрасте от 12 до 15 лет".
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