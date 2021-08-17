Названо 10 лучших диет для похудения

Запись калорий в пути. То есть нужно просто записывать калорийность продуктов, которые вы едите в течение дня. Минус лишь один - постоянно нужно всё фиксировать.

Стратег. Рацион прописывается заранее, а затем ему необходимо следовать. Минусы: много времени тратится на планирование, а также нельзя отступить от намеченного плана.

5-2, Рефиды. Этот метод предполагает питание в течение двух дней с большим количеством углеводов и в течение пяти дней - с дефицитом углеводов. Больше подходит такая диета людям, которые активно тренируются. Из минусов - вероятность срыва и скачки веса.

Один день есть всё, что хочется. Плюс при этом методе один - отсутствие системности.

Еда по подписке. Заказ готовых дефицитных порций. Положительная сторона тоже одна всего: не нужно ничего готовить и считать.

В конце тренер заключил, что каждый из перечисленных способов может быть рабочим для одного человека и совсем бесполезным для другого. Всё индивидуально. Кроме того, диеты можно чередовать.