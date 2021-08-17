Названо 10 лучших диет для похудения

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Названо 10 лучших диет для похуденияНа данный момент они самые эффективные
Автор блога на vc.ru поделился способами создания дефицита калорий в организме.
Как утверждает Илья, самое главное при похудении - чтобы вы теряли калорий больше, чем потребляли. А сделать это можно несколькими методами.
- Кетодиета. Из плюсов - у некоторых происходит подавление аппетита, кто-то говорит об улучшении внимания, концентрации, остроты памяти. Также она подходит для контроля пищи при питании по ощущения, поскольку переесть будет практически нереально. Минусы: не стоит на ней сидеть больше 3-4 месяцев, выпадение из социальной жизни из-за диеты.
- LCHF. Предполагает употребление небольшого количества углеводов или отказ от них. Плюс - вера в эффективность метода придаёт азарта. Минусы - те же, что выше.
- Частые приемы пищи. Работает лишь для некоторых (то есть для тех, кто может насытиться маленькими порциями) и часто соединяется с низкоуглеводной диетой. Обычно предполагает три приёма пищи и три перекуса в день. Среди плюсов - не хочется спать после приёма пищи. Минусы: есть придётся очень часто, а также, возможно, будет недонасыщение.
- Интервальное голодание. Его смысл - в пропуске одного приёма пищи. Легче всего такие ограничения перенесут люди, которые постоянно находятся в разъездах. Плюсы: можно продолжать при этом вести вполне полноценную жизнь, а также, возможно, эта диета станет эффективной при питании по ощущениям. Недостатков больше: не подходит людям с проблемами ЖКТ, сначала сложно употреблять нужное количество белков, снижается чувствительность желудка, при "вредной" еде можно легко превысить норму калорий.
- Один-два голодных дня. Плюс - почти всю неделю ешь столько, сколько привык. Минусы: так можно легко сорваться или поспособствовать возникновению проблем ЖКТ.
- Запись калорий в пути. То есть нужно просто записывать калорийность продуктов, которые вы едите в течение дня. Минус лишь один - постоянно нужно всё фиксировать.
- Стратег. Рацион прописывается заранее, а затем ему необходимо следовать. Минусы: много времени тратится на планирование, а также нельзя отступить от намеченного плана.
- 5-2, Рефиды. Этот метод предполагает питание в течение двух дней с большим количеством углеводов и в течение пяти дней - с дефицитом углеводов. Больше подходит такая диета людям, которые активно тренируются. Из минусов - вероятность срыва и скачки веса.
- Один день есть всё, что хочется. Плюс при этом методе один - отсутствие системности.
- Еда по подписке. Заказ готовых дефицитных порций. Положительная сторона тоже одна всего: не нужно ничего готовить и считать.
В конце тренер заключил, что каждый из перечисленных способов может быть рабочим для одного человека и совсем бесполезным для другого. Всё индивидуально. Кроме того, диеты можно чередовать.