Названо китайское растение, которое улучшает работу мозга

Сейчас существует ряд препаратов против деменции, которые одобрены FDA. Чаще всего применяются для этого донепезил и такрин. Но у них также есть очень неприятные побочные эффекты: рвота, тошнота, диарея.

Другим средством лечения болезни Альцгеймера является китайская трава Qiang ceng ta. Это растение известно также как Huperzine A. По словам нейробиологов, оно является даже более эффективным, чем некоторые лекарства.