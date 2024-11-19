Названо лучшее питательное вещество при метаболическом синдроме

Исследования показывают, что люди, которые придерживаются рациона с большим количеством клетчатки, менее склонны к развитию метаболического синдрома.

Рене Корчак, доктор философии, сертифицированный диетолог Olipop, добавляет, что продукты с высоким содержанием клетчатки часто требуют больше времени для пережёвывания. Они также снижают уровень грелина, гормона голода, усиливают чувство сытости после еды.

Чтобы получать больше клетчатки, ешьте каждый день такие продукты, как яблоки, груши, персики, сливы, сухофрукты, орехи, злаки, овощи, фасоль, чечевицу, семена.

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