Названо лучшее сочетание продуктов при камнях в почках

Национальный почечный фонд отмечает, что оксалат можно найти во многих продуктах питания. В том числе в овощах и фруктах, семенах, орехах, бобовых, зерновых.

Если же организму будет не хватать кальция, то это лишь повысит вероятность образования камней в почках. Вместо сокращения количества потребляемого кальция лучше ограничьте употребление натрия.

Содержат и кальций, и оксалаты так называемые зелёные коктейли. Большое количество оксалатов можно найти в зелени, особенно в шпинате. А чтобы получить больше кальция, можно просто смешать зелень с молоком, с кефиром из коровьего молока либо с ореховым молоком с кальцием.

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