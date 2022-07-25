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Названо лучшее сочетание продуктов при камнях в почках

О нём рассказал диетолог
Камни в почках появляются по разным причинам. Например, если пьёте слишком мало воды или мало двигаетесь. Помочь улучшить ситуацию могут определённые продукты.
Названо лучшее сочетание продуктов при камнях в почках

Сидни Грин, зарегистрированный диетолог, входящий в Медицинский экспертный совет, говорит, что тип продуктов, которые вы должны есть или от которых вам нужно отказаться, зависит от разновидности камней в почках. Чаще всего в почках взрослых образуются камни из оксалата кальция. Поэтому если у вас именно такие камни, то лучшая еда в этом случае - продукты с высоким содержанием кальция и оксалатов.

Если употреблять подобную пищу вместе, то вероятность связывания кальция и оксалата друг с другом перед их попаданием в почки повысится. Поэтому эти вещества вряд ли превратятся в почках в камни.

Названо лучшее сочетание продуктов при камнях в почках

Национальный почечный фонд отмечает, что оксалат можно найти во многих продуктах питания. В том числе в овощах и фруктах, семенах, орехах, бобовых, зерновых.

Если же организму будет не хватать кальция, то это лишь повысит вероятность образования камней в почках. Вместо сокращения количества потребляемого кальция лучше ограничьте употребление натрия.

Содержат и кальций, и оксалаты так называемые зелёные коктейли. Большое количество оксалатов можно найти в зелени, особенно в шпинате. А чтобы получить больше кальция, можно просто смешать зелень с молоком, с кефиром из коровьего молока либо с ореховым молоком с кальцием.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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