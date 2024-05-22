Названо лучшее упражнение для пресса

Ментус объяснил, что выкатывание ролика для пресса нацелено не только на поверхностные прямые мышцы живота (шесть кубиков), но и на глубокие мышцы кора, включая поперечные и косые мышцы живота. Это позволяет сделать корпус более стабильным и сильным.

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