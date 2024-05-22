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Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 мая 2024, 00:45
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Названо лучшее упражнение для пресса

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Тренер Ти Джей Ментус объяснил, какое упражнение поможет быстрее всего накачать пресс. К тому же сильный корпус улучшает осанку, спортивные результаты, снижает риск возникновения болей в спине.
Названо лучшее упражнение для пресса
© The Economic Times

Лучшее упражнение для подтянутого живота — это скручивания с роликом для пресса. Оно отлично подходит для корпуса, поскольку создаёт нагрузку на него во время выполнения.

Названо лучшее упражнение для пресса
© Shutterstock

Ментус объяснил, что выкатывание ролика для пресса нацелено не только на поверхностные прямые мышцы живота (шесть кубиков), но и на глубокие мышцы кора, включая поперечные и косые мышцы живота. Это позволяет сделать корпус более стабильным и сильным.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.