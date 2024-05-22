Названо лучшее упражнение для пресса

Опубликовано 22 мая 2024, 00:45
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Названо лучшее упражнение для прессаДобавьте его в свою программу тренировок
Тренер Ти Джей Ментус объяснил, какое упражнение поможет быстрее всего накачать пресс. К тому же сильный корпус улучшает осанку, спортивные результаты, снижает риск возникновения болей в спине.
Лучшее упражнение для подтянутого живота — это скручивания с роликом для пресса. Оно отлично подходит для корпуса, поскольку создаёт нагрузку на него во время выполнения.
Ментус объяснил, что выкатывание ролика для пресса нацелено не только на поверхностные прямые мышцы живота (шесть кубиков), но и на глубокие мышцы кора, включая поперечные и косые мышцы живота. Это позволяет сделать корпус более стабильным и сильным.
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