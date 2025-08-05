Названо лучшее время для употребления тёмного шоколада

Для здоровья сердца

В этом поможет употребление шоколада утром или в начале дня. За счёт этого вы снизите тягу к сладкому и приведёте в норму уровень сахара в крови. Тёмный шоколад учёные связывают со снижением риска развития болезней сердца, инфаркта и инсульта.

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