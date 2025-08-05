Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 августа 2025, 15:45
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Названо лучшее время для употребления тёмного шоколада

Если вы хотите себе поднять настроение, похудеть или поддержать здоровье сердца
В тёмном шоколаде много питательных веществ и антиоксидантов. Вот когда его лучше всего есть, чтобы получить максимальную пользу.
Названо лучшее время для употребления тёмного шоколада
© Harvard Health

Для улучшения настроения

Перекусите тёмным шоколадом во второй половине дня. Это поможет вам пережить дневной спад энергии и повысить настроение.

Для похудения

Лучше всего в этом случае есть тёмный шоколад утром. Одно исследование показало, что участники, которые употребляли эту сладость в начале дня, не набрали вес. Также у них наблюдались снижение тяги к сладкому, аппетита, уровня сахара в крови натощак, меньшая окружность талии.

Названо лучшее время для употребления тёмного шоколада
© Andrew Hounslea / Getty Images

Для здоровья сердца

В этом поможет употребление шоколада утром или в начале дня. За счёт этого вы снизите тягу к сладкому и приведёте в норму уровень сахара в крови. Тёмный шоколад учёные связывают со снижением риска развития болезней сердца, инфаркта и инсульта.

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