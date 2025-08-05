Названо лучшее время для употребления тёмного шоколада

Названо лучшее время для употребления тёмного шоколадаЕсли вы хотите себе поднять настроение, похудеть или поддержать здоровье сердца
Для улучшения настроения
Перекусите тёмным шоколадом во второй половине дня. Это поможет вам пережить дневной спад энергии и повысить настроение.
Для похудения
Лучше всего в этом случае есть тёмный шоколад утром. Одно исследование показало, что участники, которые употребляли эту сладость в начале дня, не набрали вес. Также у них наблюдались снижение тяги к сладкому, аппетита, уровня сахара в крови натощак, меньшая окружность талии.
Для здоровья сердца
В этом поможет употребление шоколада утром или в начале дня. За счёт этого вы снизите тягу к сладкому и приведёте в норму уровень сахара в крови. Тёмный шоколад учёные связывают со снижением риска развития болезней сердца, инфаркта и инсульта.
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