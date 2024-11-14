Названо лучшее время для завтрака при высоком холестерине

Эксперты считают, что для улучшения уровня холестерина завтракать нужно обязательно. Причём чем раньше, тем лучше. Вероника Роуз, диетолог, специализирующийся на питании для сердца, рекомендует есть в течение двух часов после пробуждения. Это поможет контролировать холестерин.

Лиза Эндрюс, магистр педагогических наук, сертифицированный диетолог, основатель Sound Bites Nutrition, соглашается с Роуз, указывая на некоторые исследования. Они связывают пропуск завтрака с более высоким уровнем вредного холестерина.