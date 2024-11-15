Названо лучшее время приёма мелатонина для хорошего сна

Доктор медицины Томас Майкл Килкенни, директор Института медицины сна при университетской больнице Нортвелл-Стейтен-Айленд, сообщил в электронном письме изданию Verywell: «Естественный уровень мелатонина повышается примерно за два часа до сна. Возможно, именно поэтому так важна дозировка, которая должна совпадать с естественным всплеском мелатонина.

Также врач добавил, что мелатонин даёт лишь временное облегчение людям, страдающим проблемами со сном. Но те, у кого хроническая бессонница (трудности с засыпанием минимум три раза в неделю в течение трёх месяцев), вряд ли получат пользу от этого вещества.