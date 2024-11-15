Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 ноября 2024, 08:15
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Названо лучшее время приёма мелатонина для хорошего сна

И это подтверждено научно
Чаще всего рекомендуется принимать мелатонин за 20−60 минут до сна. Но недавний обзор, опубликованный в Journal of Pineal Research, показал, что приём 2−4 мг этого вещества за три часа до сна сделает мелатонин ещё эффективнее.
Названо лучшее время приёма мелатонина для хорошего сна
© Weatherford Dental Sleep Medicine

Доктор медицины Томас Майкл Килкенни, директор Института медицины сна при университетской больнице Нортвелл-Стейтен-Айленд, сообщил в электронном письме изданию Verywell: «Естественный уровень мелатонина повышается примерно за два часа до сна. Возможно, именно поэтому так важна дозировка, которая должна совпадать с естественным всплеском мелатонина.

Также врач добавил, что мелатонин даёт лишь временное облегчение людям, страдающим проблемами со сном. Но те, у кого хроническая бессонница (трудности с засыпанием минимум три раза в неделю в течение трёх месяцев), вряд ли получат пользу от этого вещества.

Названо лучшее время приёма мелатонина для хорошего сна
© Halfpoint / Getty Images

Результаты исследования также показывают, что мелатонин лучше помогает здоровым людям, которые не страдают бессонницей.

При приёме мелатонина некоторые люди могут столкнуться с тошнотой, головокружением, головными болями, дневной сонливостью. Также он может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, такими как варфарин и противосудорожные препараты.

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