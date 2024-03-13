Названо оптимальное количество жиров, которое вы должны получать в день

Существует два основных типа пищевых жиров: насыщенные и ненасыщенные. Во многих жиросодержащих продуктах присутствует комбинациях эти типов, но обычно какого-то одного вида в них намного больше, чем другого. К примеру, в оливковом масле содержится большое количество ненасыщенных жиров, но также есть немного насыщенных.

Количество насыщенных жиров нужно ограничить до не более 10% от ежедневного потребления калорий. Если вы будете получать слишком много таких жиров, то это может привести к повышенному уровню холестерина и болезням сердца.

Также следует ограничить потребление трансжиров. Обычно они содержатся в жирной пище, некоторых хлебобулочных изделиях. Этот вид жиров тоже может повысить уровень «плохого» холестерина.