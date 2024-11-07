Названо сочетание добавок, которое уменьшает стресс и беспокойство

Текущие научные данные показывают, что L-теанин может быть полезным дополнением для управления тревогой в сочетании с изменением образа жизни. А вот данные, подтверждающие эффективность ГАМК для снятия стресса, не так убедительны. В основном ГАМК помогает улучшить сон.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.