Названы 10 полезных для здоровья свойств арбузных семечек

Фитнес и здоровье
Сегодня в 18:38
1 мин.
Названы 10 полезных для здоровья свойств арбузных семечекИх тоже можно употреблять в пищу
Портал Haber7 рассказал, почему семечки арбуза благотворно влияют на организм.
В целом арбузные семечки, пишет автор, крайне полезны. Так, они:
- Являются источником магния. Магний важен для многих функций организма. В четырёх граммах семечек находится 21 миллиграмм этого вещества.
- Положительно влияют на беременность. В арбузе есть фолиевая кислота, которая помогает предотвратить врожденные пороки сердца, развитие заячьей губы, патологий лёгких, мочевыводящих путей.
- Являются источником белка и аминокислот. Из белка состоят наши ногти, волосы, кости, мышцы, зубы, а аминокислота аргинин позволяет нормализовать давление и избавиться от ишемической болезни сердца.
- Представляют собой источник витаминов группы B. Эти витамины имеют важное значение для иммунитета и нервной системы.
- Увлажняют кожу и волосы. Из арбузных семечек получают масло, которое оказывает увлажняющее действие.
- Выступают в качестве источника железа. В горсти семян содержится примерно 0,3 миллиграмма этого вещества.
- Содержат полезные жиры. Это полиненасыщенные и мононенасыщенные жиры, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему и снижают уровень "плохого" холестерина.
- Являются источником ликопина. Ликопин помогает поддерживать кожу в хорошем состоянии и повышает мужскую фертильность.
- Являются диуретиком. Выводят из организма ненужную жидкость и предотвращают отёки из-за её задержки в организме.
- Оказывают антиоксидантное действие на организм. Борются с веществами, вызывающими рак и преждевременное старение. А жареные семена представляют собой источник меди.