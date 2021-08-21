Названы 5 грибов, продлевающие молодость и повышающие потенцию

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Названы 5 грибов, продлевающие молодость и повышающие потенциюВыйти на "охоту" за ними можно будет совсем скоро
Портал LIFE поделился списком самых полезных грибов.
Лучшее время для похода за грибами, пишет автор материала, - конец августа и начало сентября. А присмотреться стоит к перечисленным ниже.
- Шампиньоны. Американские исследователи выяснили, что эти грибы разглаживают морщины и в целом омолаживают кожу благодаря антиоксидантам. Кроме того, учёные из Австралии перечисляют такие их свойства, как снижение холестерина в организме, повышение упругости кожи. А ещё шампиньоны богаты аминокислотами.
- Лисички. Содержат клетчатку, благодаря которой кожа обновляется, а также множество полезных веществ: серу, цинк, медь, марганец, кальций, селен, фосфор, аминокислоты и витамины А, D2, РР.
- Белые грибы. В их составе находится много антиоксидантов, замедляющих процесс старения. Ещё один полезный элемент, который содержится в белых грибах, - селен, способствующий выработке коллагена.
- Подберёзовики. Поддерживать кожу в отличном состоянии помогут протеины, фосфорная кислота, которыми богаты эти грибы. Также они содержат клетчатку и выступают в качестве антиоксиданта.
- Вёшенки. В них много белка, витаминов, минеральных веществ. Всё это помогает предотвратить развитие инфекций, а также поддерживать уровень холестерина в норме.
Автор отмечает, что грибы также считаются средством, помогающим повысить потенцию. Это связано с большим количеством белка, который способствует выработке половых гормонов. К тому же витамины А, В, которыми могут похвастаться лисички, рыжики, увеличивают скорость прохождения по телу нервных импульсов.