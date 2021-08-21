Названы 5 грибов, продлевающие молодость и повышающие потенцию

Подберёзовики. Поддерживать кожу в отличном состоянии помогут протеины, фосфорная кислота, которыми богаты эти грибы. Также они содержат клетчатку и выступают в качестве антиоксиданта.

Вёшенки. В них много белка, витаминов, минеральных веществ. Всё это помогает предотвратить развитие инфекций, а также поддерживать уровень холестерина в норме.

Автор отмечает, что грибы также считаются средством, помогающим повысить потенцию. Это связано с большим количеством белка, который способствует выработке половых гормонов. К тому же витамины А, В, которыми могут похвастаться лисички, рыжики, увеличивают скорость прохождения по телу нервных импульсов.