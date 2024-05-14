Названы 8 полезных свойств коллагена для здоровья

Названы 8 полезных свойств коллагена для здоровьяВот как эта добавка улучшит ваше самочувствие
В целом коллаген безопасен, однако перед его приёмом всегда лучше проконсультироваться с лечащим врачом. Кроме того, у добавки есть побочные эффекты: это сыпь или в более редких случаях проблемы с печенью.
Но вот чем могут быть полезны для здоровья добавки с коллагеном.
Добавки помогают заменить то, что естественным образом утрачивается с возрастом. Коллаген представляет собой «клей», скрепляющий тело. Он составляет 30% белка в организме. При этом со временем организм начинает производить меньше этого вещества.
Коллаген — легко усваиваемый источник белка. У некоторых из-за переваривания говядины или курицы могут возникнуть отрыжка или боль в животе. При этом коллагеновые добавки (особенно порошки) могут быть более удобным способом включения белка в свой рацион.
Коллаген разглаживает морщины и повышает эластичность кожи. Это свойство коллагена изучено лучше всего.
Коллаген может облегчить боли в суставах. Есть некоторые научные доказательства, что он может быть полезен для поддержки соединительных тканей и уменьшения боли в суставах после тренировки.
Пероральные добавки могут улучшить здоровье кишечника. Некоторые исследования демонстрируют, что у людей с воспалительными заболеваниями кишечника снижается уровень коллагена.
Коллаген может поддержать здоровье сердца. В ходе одного исследования спустя полгода после приёма трипептида коллагена два раза в день у людей улучшились показатели атеросклероза (накопления в стенках артерий), в том числе значения холестерина и жёсткости артерий.
Пептиды могут сохранить здоровье костей. Минеральная плотность костей снижается с возрастом, особенно после менопаузы.
Коллаген может быть полезен при заболеваниях суставов. Есть разные типы коллагена. Первый тип, который содержится в говядине, полезен для кожи, а второй, который есть в курице, — при артритных болях в суставах.
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