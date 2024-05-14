Названы 8 полезных свойств коллагена для здоровья

В целом коллаген безопасен, однако перед его приёмом всегда лучше проконсультироваться с лечащим врачом. Кроме того, у добавки есть побочные эффекты: это сыпь или в более редких случаях проблемы с печенью.

Но вот чем могут быть полезны для здоровья добавки с коллагеном.

Добавки помогают заменить то, что естественным образом утрачивается с возрастом. Коллаген представляет собой «клей», скрепляющий тело. Он составляет 30% белка в организме. При этом со временем организм начинает производить меньше этого вещества.

Коллаген — легко усваиваемый источник белка. У некоторых из-за переваривания говядины или курицы могут возникнуть отрыжка или боль в животе. При этом коллагеновые добавки (особенно порошки) могут быть более удобным способом включения белка в свой рацион.

Коллаген разглаживает морщины и повышает эластичность кожи. Это свойство коллагена изучено лучше всего.

Коллаген может облегчить боли в суставах. Есть некоторые научные доказательства, что он может быть полезен для поддержки соединительных тканей и уменьшения боли в суставах после тренировки.