Названы антидепрессанты, из-за которых люди чаще всего набирают вес

Известно, что некоторые селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) могут привести к увеличению веса лишь у некоторых людей, а бупропион (Веллбутрин) связан с незначительной потерей веса.

В рамках нового масштабного исследования рассматривались восемь различных распространенных антидепрессантов. Анализировались в этом исследовании данные более чем 183 000 взрослых. Оказалось, что у людей, которые принимают бупропион, риск значительного (более чем на 5% от исходного веса) набора веса на 15−20% ниже, чем у тех, кто принимает СИОЗС сертралин (Золофт).