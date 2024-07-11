Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 июля 2024, 00:45
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Названы антидепрессанты, из-за которых люди чаще всего набирают вес

Это выяснили недавно учёные
Увеличение веса — распространённый побочный эффект многих антидепрессантов. Новое исследование показало, при приёме каких препаратов это чаще всего происходит.
Названы антидепрессанты, из-за которых люди чаще всего набирают вес
© Stocksy

Известно, что некоторые селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) могут привести к увеличению веса лишь у некоторых людей, а бупропион (Веллбутрин) связан с незначительной потерей веса.

В рамках нового масштабного исследования рассматривались восемь различных распространенных антидепрессантов. Анализировались в этом исследовании данные более чем 183 000 взрослых. Оказалось, что у людей, которые принимают бупропион, риск значительного (более чем на 5% от исходного веса) набора веса на 15−20% ниже, чем у тех, кто принимает СИОЗС сертралин (Золофт).

Названы антидепрессанты, из-за которых люди чаще всего набирают вес
© EurekAlert!

С другой стороны, СИОЗС эсциталопрам (Лексапро, Ципралекс) и пароксетин (Паксил) были связаны с повышением вероятности значительного увеличения веса на 10−15% в сравнении с сертралином в течение первого полугода приёма.

Наибольший набор веса спустя шесть месяцев наблюдался при приёме эсциталопрама и пароксетина. В среднем они связывались с повышением веса примерно на 0,45 кг в течение полугода. Люди, которые принимали эти лекарства, в среднем набирали на четверть-три четверти (0,11−0,34 кг) больше фунтов, чем те, кто принимал сертралин.

Результаты проведённого исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

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