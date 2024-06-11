Названы болезни, которые могут возникнуть из-за привычки целовать кошку

Кошки могут передавать человеку следующие болезни.

Гельминтозы. После заражения ими у человека пропадает аппетит, снижается вес, возникают проблемы с желудком, снижается иммунитет, происходит отставание в физическом развитии, обостряются все хронические болезни. В особой группе риска находятся маленькие дети, подростки, беременные женщины. У самой кошки наличие этого заболевания может никак не проявляться.

Чесоточный клещ. Заражение проявляется в виде красной сыпи, которая сильно чешется. На начальных этапах этого клеща легко спутать с аллергией или раздражением.

Токсоплазмоз. В 95% случаев эта болезнь протекает без симптомов как у кошек, так и у людей. Опасна она для людей с иммунодефицитом, беременных.

Стригущий лишай. Наиболее опасные периоды для заражения им — это осень, конец весны, начало лета.

Сальмонеллез. Его лечат антибиотиками в течение недели. Особенно опасно заболевание для малышей, поскольку они могут от него даже умереть.

Пастереллез. По словам ветеринаров, около 80% домашних кошек и собак — переносчики этого заболевания. Особенно осторожными нужно быть беременным женщинам, так как у них эти бактерии могут вызвать выкидыш, преждевременные роды.

Стафилококк. Наиболее восприимчивы к этой болезни дети, пожилые люди, люди с иммунодефицитом, онкологией.

Фелиноз. Самыми опасными переносчиками этого заболевания считаются маленькие котята. Но после перенесённой инфекции у человека вырабатывается иммунитет.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.