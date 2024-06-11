Названы болезни, которые могут возникнуть из-за привычки целовать кошку

Названы болезни, которые могут возникнуть из-за привычки целовать кошкуСамим питомцам такие поцелуи тоже не нравятся
На самом деле поцелуи от людей кошки не любят. И на это есть несколько причин. Во-первых, большое лицо человека воспринимается ими как угроза. Кроме того, когда хозяин целует питомца, то он оставляет на нём свой запах, а это не нравится котикам. Также кошки болеют ОРВИ, которым могут заразиться от человека через такие поцелуи.
Кошки в целом выражают любовь не через поцелуи. Они долго смотрят на человека, медленно моргая, потираются о хозяина всем телом, могут показать живот или «когтят» лапками.
Кошки могут передавать человеку следующие болезни.
Гельминтозы. После заражения ими у человека пропадает аппетит, снижается вес, возникают проблемы с желудком, снижается иммунитет, происходит отставание в физическом развитии, обостряются все хронические болезни. В особой группе риска находятся маленькие дети, подростки, беременные женщины. У самой кошки наличие этого заболевания может никак не проявляться.
Чесоточный клещ. Заражение проявляется в виде красной сыпи, которая сильно чешется. На начальных этапах этого клеща легко спутать с аллергией или раздражением.
Токсоплазмоз. В 95% случаев эта болезнь протекает без симптомов как у кошек, так и у людей. Опасна она для людей с иммунодефицитом, беременных.
Стригущий лишай. Наиболее опасные периоды для заражения им — это осень, конец весны, начало лета.
Сальмонеллез. Его лечат антибиотиками в течение недели. Особенно опасно заболевание для малышей, поскольку они могут от него даже умереть.
Пастереллез. По словам ветеринаров, около 80% домашних кошек и собак — переносчики этого заболевания. Особенно осторожными нужно быть беременным женщинам, так как у них эти бактерии могут вызвать выкидыш, преждевременные роды.
Стафилококк. Наиболее восприимчивы к этой болезни дети, пожилые люди, люди с иммунодефицитом, онкологией.
Фелиноз. Самыми опасными переносчиками этого заболевания считаются маленькие котята. Но после перенесённой инфекции у человека вырабатывается иммунитет.
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