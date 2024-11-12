Названы болезни, которые возникают из-за неправильного употребления воды

Подсолённую воду пить сразу после пробуждения не рекомендуется. Всё потому, что это ещё больше повысит кровяное давление, нагрузит почки.

Хорошим выбором утром будет вода с мёдом. Она эффективно борется с запорами. Однако мёд важно класть в тёплую или холодную воду, но не в кипяток.

Лучшим же вариантом после сна станет простая кипячёная вода. Она не будет нагружать почки или сердце.

Важно также знать, что слишком холодная или слишком горячая вода может привести к раку желудка. Из-за ледяной воды вы ощутите в желудке дискомфорт, можете столкнуться с диареей. Поэтому её нельзя пить натощак тем, у кого проблемы с желудком или болезни сердца.

Чересчур горячая вода (выше 65 градусов по Цельсию) травмирует пищевод. В дальнейшем это может привести к раку.

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