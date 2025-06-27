Названы четыре научно обоснованных способа быстро охладиться в жару

Сначала охладите руки, а не лицо. Лучшая стратегия охлаждения - погружение рук в холодную воду на 15–20 минут. Это поможет вам даже быстрее, чем ледяная ванна.

Избегайте холодного душа. Вместо этого выберите прохладный душ. Лучшим вариантом будет вода, которая кажется относительно тёплой.