Названы четыре научных прорыва, связанные со снами

Осознанные сны

В 2021 году в ходе одного международного исследования выяснилось, что двусторонняя связь между осознанным сновидцем и исследователем в лаборатории возможна. Другое исследование в 2024 году было построено на этом же. Людей во время осознанного сновидения обучали управлять виртуальным автомобилем. Однако до сих пор непонятно, как такая технология может использоваться в повседневной жизни. Результаты при этом показывают, что некоторые люди могут с некоторой практикой принимать решения во сне и сообщать о них внешнему миру.

Почему мы видим сны?

Исследователь сна и сновидений Марк Благроув из Университета Суонси считает, что сны нужны для социального обмена и развились у людей для повышения эмоционального интеллекта и эмпатии. Кроме того, в июне 2024 года на ежегодной конференции Международной ассоциации по изучению сновидений (IASD) обсуждалась теория, согласно которой сны готовят нас к когнитивным действиям обычной бодрствующей жизни.