Названы четыре самых полезных для здоровья сочетаний соков и специй

Опубликовано 03 октября 2025, 16:301 мин.
Названы четыре самых полезных для здоровья сочетаний соков и специйДобавьте их в свой рацион
При смешивании с куркумой, имбирём и другими специями некоторые фруктовые и овощные соки могут стать ещё полезнее. Они улучшат пищеварение, уменьшат воспаление и многое другое.
Сок моркови и куркумы. Этот напиток уменьшает воспаление, защищает от болезней сердца, поддерживает работу мозга.
Арбузно-имбирный сок. Он улучшает пищеварение, стабилизирует уровень сахара в крови, борется с воспалением.
Свекольный сок и семена чиа. Эти ингредиенты помогают снизить артериальное давление, поддерживают водный баланс, помогают контролировать вес.
Морковный сок и имбирь. Такое сочетание улучшает микробиом кишечника, поддерживает здоровье кожи, укрепляет иммунитет.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник:Verywell Health
Автор:Валерия Филимонова