Фитнес и здоровье
Опубликовано 10 сентября 2024, 13:30
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Названы четыре способа защититься от осенней депрессии

Обязательно воспользуйтесь этими советами
Сезонное аффективное расстройство возникает у миллионов американцев ежегодно. Обычно заболеваемость им растёт поздней осенью или ранней зимой. Но как можно от него защититься?
Названы четыре способа защититься от осенней депрессии
© Johns Hopkins Medicine

Сезонное аффективное расстройство обычно развивается, когда световой день начинает сокращаться. Это чаще всего бывает поздней осенью и ранней зимой.

Возможно, сейчас вы ещё не думаете о сезонной депрессии, однако в любом случае стоит составить план борьбы с ней. Особенно если вы склонны к развитию этого состояния.

Существует множество способов борьбы с осенней депрессией. По словам экспертов, сейчас — самое время начать.

Внедрите постоянный график сна. Как только вы определите, сколько сна вам нужно, начните ложиться спать и просыпаться в то время, которое позволит вам бодрствовать в дневные часы, когда они станут короче. Это важно для установления здорового режима сна.

Подумайте, как вы будете получать достаточное количество солнечного света. Подумайте, как вы сможете осенью и зимой выходить на улицу и бывать на природе. Если это может стать проблемой, то купите лампу светотерапии.

Названы четыре способа защититься от осенней депрессии
© simpson33 / Getty Images

Поставьте в приоритет социальную жизнь. Подумайте об организации чего-то, что требует регулярных встреч. Например, книжного клуба.

Соблюдайте диету, богатую питательными веществами. Сезонное аффективное расстройство может усугубляться диетой с высоким содержанием сахара, жира, обработанных продуктов или жареной пищи. Вместо этого ешьте много свежих овощей и фруктов, регулярно занимайтесь спортом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.