Названы четыре способа защититься от осенней депрессии

Сезонное аффективное расстройство обычно развивается, когда световой день начинает сокращаться. Это чаще всего бывает поздней осенью и ранней зимой.

Возможно, сейчас вы ещё не думаете о сезонной депрессии, однако в любом случае стоит составить план борьбы с ней. Особенно если вы склонны к развитию этого состояния.

Существует множество способов борьбы с осенней депрессией. По словам экспертов, сейчас — самое время начать.

Внедрите постоянный график сна. Как только вы определите, сколько сна вам нужно, начните ложиться спать и просыпаться в то время, которое позволит вам бодрствовать в дневные часы, когда они станут короче. Это важно для установления здорового режима сна.

Подумайте, как вы будете получать достаточное количество солнечного света. Подумайте, как вы сможете осенью и зимой выходить на улицу и бывать на природе. Если это может стать проблемой, то купите лампу светотерапии.