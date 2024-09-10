Названы четыре способа защититься от осенней депрессии

Названы четыре способа защититься от осенней депрессииОбязательно воспользуйтесь этими советами
Сезонное аффективное расстройство обычно развивается, когда световой день начинает сокращаться. Это чаще всего бывает поздней осенью и ранней зимой.
Возможно, сейчас вы ещё не думаете о сезонной депрессии, однако в любом случае стоит составить план борьбы с ней. Особенно если вы склонны к развитию этого состояния.
Существует множество способов борьбы с осенней депрессией. По словам экспертов, сейчас — самое время начать.
Внедрите постоянный график сна. Как только вы определите, сколько сна вам нужно, начните ложиться спать и просыпаться в то время, которое позволит вам бодрствовать в дневные часы, когда они станут короче. Это важно для установления здорового режима сна.
Подумайте, как вы будете получать достаточное количество солнечного света. Подумайте, как вы сможете осенью и зимой выходить на улицу и бывать на природе. Если это может стать проблемой, то купите лампу светотерапии.
Поставьте в приоритет социальную жизнь. Подумайте об организации чего-то, что требует регулярных встреч. Например, книжного клуба.
Соблюдайте диету, богатую питательными веществами. Сезонное аффективное расстройство может усугубляться диетой с высоким содержанием сахара, жира, обработанных продуктов или жареной пищи. Вместо этого ешьте много свежих овощей и фруктов, регулярно занимайтесь спортом.
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