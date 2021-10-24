Названы четыре вида рыбы, которые способствуют развитию ожирения

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Названы четыре вида рыбы, которые способствуют развитию ожиренияОб этом заявляют эксперты арабского издания Al Arabiya
Есть мнение, что рыба обязательно должна включаться в рацион при похудении. Но это не совсем так. Более того, определённые виды рыбы даже могут, наоборот, спровоцировать набор веса.
Специалисты издания Al Arabiya (ОАЭ) утверждают, что существуют виды рыбы, которые для похудения оказываются вреднее, чем фастфуд. Всего их четыре.
- Атлантический лосось. Дикий лосось содержит омега-3 жирные кислоты, а специально выращенный - омега-6 жирные кислоты. Первые помогают устранять воспаления в организме, вторые увеличивают количество жира.
- Тилапия. Эта рыба также содержит омега-6 жирные кислоты, но их настолько много даже в одной порции, что она способствует появлению жира на животе активнее, чем пончики или бекон. К тому чаще в основном она выращивается на ферме, где ей дают кукурузу вместо растений из водоёмов, а это тоже делает её опасной для человека.
- Кафельник и меч-рыба. Прежде всего, два вида этих рыб содержат высокий уровень ртути. Больше всего её в кафельнике. Кроме того, ртуть воздействует на организм так, что в нём снижается уровень лептина (регулирует аппетит), а жир удерживается в теле.
- Любая жареная рыба. Если филе приготовили на гриле, то лучше от него отказаться. Так, в жареной рыбе с картофелем количество калорий составляет 1970, а жира - 136 граммов.
Источник: ИНОСМИ.РУ