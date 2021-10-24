Названы четыре вида рыбы, которые способствуют развитию ожирения

Об этом заявляют эксперты арабского издания Al Arabiya

Есть мнение, что рыба обязательно должна включаться в рацион при похудении. Но это не совсем так. Более того, определённые виды рыбы даже могут, наоборот, спровоцировать набор веса.