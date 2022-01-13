Названы десять признаков рака, которые нельзя игнорировать

По словам экспертов, ранняя диагностика рака - это то, что приведёт в итоге к благоприятному исходу. Согласно данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, чаще всего разновидности рака с наименьшей вероятностью положительного исхода (рак печени, лёгких, головного мозга, желудка, поджелудочной железы, пищевода) обнаруживают лишь на поздних стадиях.

Необходимо при этом обращать внимание на проявление хотя бы одного из симптомов ниже. Если вы выявите у себя хотя бы один, то необходимо хотя бы в целях диагностики и профилактики обратиться к врачу.

Снижение веса без причины.

Странное опухание в области шеи, подмышек, желудка, в паху, на груди, грудной клетке, яичках.

Кашель. В том случае, если он длится дольше трёх-четырёх недель.

Изменения родинок. Нужно насторожиться, если у старых родинок изменился цвет, размер, форма либо если появились новые.